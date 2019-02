Poder de barganha de deputados deve crescer

Coluna do Estadão

A sucessão de conflitos e de crises em menos de dois meses de governo preocupa quem no Congresso farejava um clima favorável para a aprovação da reforma da Previdência. A partir de agora, valerá a regra de que timing é tudo: quanto mais o governo se desgasta, mais os parlamentares veem crescer o “valor” de seus votos e seu poder de barganha na hora de negociar apoio. Por isso, Jair Bolsonaro voltou a Brasília com uma ideia fixa: aproveitar o que lhe resta de popularidade e ser, ele próprio, o porta-voz da reforma com os deputados.

Rega-bofe. A equipe do ministro Onyx Lorenzoni pensa em organizar um jantar para os 513 deputados federais no qual o presidente apresentaria, ao lado de Rodrigo Maia, os dois parlamentares que conduzirão o projeto na Câmara.

Run, Onyx, run. Se ficar para o segundo semestre, a reforma já era, aposta um experiente observador.

Eu quero. Brigam pela relatoria da Comissão Especial da reforma os deputados Altineu Côrtes (PR-RJ), Bia Kicis (PSL-DF), Pedro Paulo (DEM-RJ) e Arthur Maia (DEM-BA).

Menos. Rodrigo Maia (DEM-RJ) prefere escolher alguém de outra legenda para não dar ainda mais na vista que o DEM está levando tudo. Pesa a favor de Arthur Maia e Pedro Paulo, no entanto, o fato de que conhecem bem o assunto.

Currículo. Arthur Maia relatou a reforma do ex-presidente Michel Temer; Pedro Paulo, economista, o regime de recuperação fiscal da mesma gestão.

CQD 1. O ataque público de Carlos Bolsonaro ao ministro Gustavo Bebianno reforçou em Brasília duas impressões sobre o governo. A primeira: assim como o PSL, ele também é um grande saco de gatos.

CQD 2. A segunda impressão: os Bolsonaros são elefantes em lojas de cristais. Mesmo parlamentares aliados acham que a condução do episódio fragiliza o Planalto em momento crucial.

Começo de conversa. Onyx almoçou ontem com o líder na Câmara e o presidente do Solidariedade, Augusto Coutinho (PE), e Paulinho da Força (SP).

SINAIS PARTICULARES

SÉRIE NOVOS LÍDERES DO CONGRESSO

Augusto Coutinho (PE), líder do Solidariedade

Tente outra vez. Alessandro Vieira, autor da CPI da Lava Toga, não desistiu do seu projeto. Caso o presidente Davi Alcolumbre não banque sua empreitada, ele não descarta apresentar outro pedido, com mais justificativas e maior abrangência: todo o Judiciário.

Tio Barnabé. Novato no Senado, Major Olímpio (PSL-SP) saiu-se com uma explicação literalmente folclórica para o arquivamento da CPI da Lava Toga após o almoço de Dias Toffoli com Onyx Lorenzoni: “Em terra de saci, é proibido dar pernada”.

CLICK. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu ontem membros da recém-criada Frente Parlamentar pelo Livre Mercado da Câmara dos Deputados.

Pressão. Artistas, com receio das mudanças prometidas pelo governo e por parlamentares na Lei Rouanet, tentam influenciar a escolha do presidente da Comissão da Cultura na Câmara. O ex-ministro Marcelo Calero (PPS-RJ) e o deputado Chico D’Ângelo (PDT-RJ) são os preferidos do setor.

Ecológicos. O presidente da Câmara Municipal de SP, Eduardo Tuma, anunciou pregão para o aluguel de carros híbridos para os vereadores. Quem topar terá descontado o valor da verba de gabinete, como já funciona atualmente.

PRONTO, FALEI!

Marcelo Ramos, deputado federal (PR-AM): “Um governo que começa arrumando encrenca com o papa tem grandes chances de dar errado”, sobre a tentativa do Planalto de influenciar no Sínodo da Amazônia.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

