Plano de Lula fala de militares em capítulo com críticas ao “autoritarismo” de Bolsonaro

O papel das Forças Armadas em um eventual governo de Lula foi incluído em um capítulo do plano de governo do petista intitulado “Defesa da Democracia”, repleto de críticas à gestão de Bolsonaro, classificada como “autoritária”. De acordo com o texto, Exército, Marinha e Aeronáutica deverão cumprir “estritamente o que está definido pela Constituição”.

QUADRADO. Apesar do tom crítico, formuladores do documento admitem a presença de militares em cargos comissionados, desde que desempenhem “funções compatíveis com a sua formação”.