Plano de governo de Garcia propõe assistência jurídica a mulheres vítimas de violência

Em aceno ao eleitorado feminino, Rodrigo Garcia (PSDB) incluiu em seu plano de governo a proposta de oferecer consultoria jurídica a mulheres vítimas de violência doméstica. A assistência seria feita após a denúncia, para garantir o afastamento do agressor até um eventual processo de separação. A campanha do tucano tenta aproveitar a fragilidade do rival Tarcísio de Freitas (Republicanos) no eleitorado feminino.

