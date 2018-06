Plano B do PT, Jaques Wagner troca Lula por outros compromissos

O ex-ministro Jaques Wagner não foi a São Bernardo do Campo se despedir de Lula. Os dois são amigos de longa data, a ponto de o ex-presidente apelidá-lo de “galego”.

A interlocutores, o ex-ministro disse que, como não esperava a derrota no STF nem que Sérgio Moro decretasse a prisão de Lula com tanta rapidez, programou eventos no interior da Bahia e não teve como cancelar.

Jaques é um dos cotados como plano B do PT caso Lula não pudesse ser candidato. Após virar alvo da Operação Lava Jato, no entanto, seu nome perdeu força. Ele deve disputar o Senado na chapa do atual governador Rui Costa. (Isadora Peron)