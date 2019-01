Planalto exonera assessor que falou de ‘abordagem antiprofissional da imprensa’ em Davos

O Diário Oficial da União publicou nesta segunda-feira, 28, a exoneração do servidor Tiago Pereira Gonçalves, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) que, durante a viagem a Davos, na Suíça, disse aos jornalistas que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que concederia por “abordagem antiprofissional da imprensa”.

Tiago Pereira, que tinha cargo de DAS-4 e ganhava R$ 10,3 mil, era um dos encarregados, durante a viagem, de fazer o contato com os jornalistas. Apesar de estar na equipe do Planalto, durante a campanha presidencial fez ataques abertos contra Jair Bolsonaro nas redes sociais e não escondia sua ira contra o presidente.

Em outubro, ele compartilhou um vídeo da campanha do #EleNão, no qual o cantor Zeca Baleiro se refere a Bolsonaro como “capiroto” e “satanás”. Tiago Pereira, que fez campanha aberta contra Bolsonaro nas eleições, já trabalhou no gabinete do deputado Vicente Cândido (PT-SP).