Planalto comemora audiência no SBT durante discurso de Bolsonaro na ONU

O Planalto comemorou a audiência expressiva da exibição pelo SBT do discurso (na íntegra) do presidente Jair Bolsonaro na ONU: 6,9 pontos na praça SP entre 21h50 e 22h21 de anteontem.

A título de comparação, no mesmo horário a Record marcou 4,4 na capital paulista. Em rede (País), a TV de Silvio Santos registrou 6,7.

A média de audiência da novela, que teve exibição de capítulo cancelada por Silvio Santos, costuma bater a casa dos 9 pontos, mas, na avaliação do Planalto e da emissora, passar dos 6 pontos na reprise do discurso foi mais do que satisfatório.