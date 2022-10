Placar no 1º turno fica dentro de cenário mais otimista de bolsonaristas, que agora preveem virada

Mesmo com Jair Bolsonaro (PL) atrás de Lula (PT) em número de votos, o resultado da eleição presidencial no 1.º turno ficou dentro do melhor cenário de previsão da campanha do presidente. Há pelo menos duas semanas, aliados de Bolsonaro consideravam que, no mundo ideal, ele ficaria até cinco pontos atrás do petista, justamente o que ocorreu. O placar agora, na visão deles, abre a chance para uma virada no 2.º turno. A avaliação é a de que a alta abstenção (ao redor de 20%) ajudou Bolsonaro na primeira etapa e havia a expectativa de que o presidente crescesse até 10 pontos na véspera do pleito, em razão de alianças nos Estados. Bolsonaristas também avaliam que o resultado mostrou o antipetismo mais forte do que o imaginado.

Especialistas observam, porém, que a tradição mostra que quem vence no 1º turno tem mais chances na final.

Pronto, falei!

Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica; observadora internacional da eleição

“O sistema brasileiro e, em particular as urnas eletrônicas, é um dos mais confiáveis que testemunhei nas democracias que já acompanhei. É um sistema exemplar.”