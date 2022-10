PL também esconde resultado de fiscalização feita no 1º turno da eleição

Não é só o Ministério da Defesa que quer manter sob sigilo a fiscalização do processo eleitoral no 1.º turno. O PL, partido de Jair Bolsonaro, também fez uma checagem paralela, mas optou por não expor o conteúdo nem mesmo para seus afiliados.

DESCONFORTO. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, quer evitar indisposição sobre o tema com o TSE, que julgará as contas do partido. Antes do 1.º turno, uma auditoria feita pela sigla foi classificada como “falsa e mentirosa” pela Corte e desagradou ao ministro Alexandre de Moraes.

Coluna do Estadão: PT vê avanço de Bolsonaro em Minas com ação de Zema sobre prefeitos e ameaças