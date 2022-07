PL da Enfermagem se tornou problema para governo Bolsonaro

Aprovado por ampla maioria no Congresso, o Projeto de Lei (PL) do piso da enfermagem se tornou um problema para Jair Bolsonaro. O presidente indicou que iria sancionar o texto que estabelece o piso de R$ 4.750 para a categoria, mas seus aliados agora consideram que o presidente será criticado tanto se sancionar quanto se vetar a proposta. Como não há previsão de fonte de custeio, Bolsonaro será alvo de questionamentos sobre a criação de mais uma despesa sem saber como pagá-la – a exemplo da manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Membros do Centrão aconselharam Bolsonaro a vetar o texto, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, insiste na sanção. O prazo para Bolsonaro se decidir termina no dia 4.

TAMANHO. O PL amplia os gastos do governo federal em cerca de R$ 16 bilhões por ano – o que equivale a todo o valor reservado às emendas do orçamento secreto em 2022.

PRONTO, FALEI! Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas (PSB)

“Me dispus a ser vice porque o PT disse que eu era o mais complementar. Agora, dizem que Haddad quer uma mulher. Para ele ficar confortável, retirei meu nome.”

CLICK. Jair Bolsonaro, presidente da República

Ao lado do candidato a vice, Braga Netto, posou com uma escultura de madeira em formato de moto feita por um apoiador batizada de ‘Harley Mito’.