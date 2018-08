PF finaliza inquérito de acidente de Eduardo Campos

Coluna do Estadão

Quatro anos depois, a Polícia Federal apresenta hoje à família de Eduardo Campos o relatório final que investigou as causas da queda do avião que matou o ex-governador, na época candidato ao Planalto, e seus assessores.

Serão duas etapas. Hoje, a família de Campos será informada das conclusões, em encontro no Recife e, amanhã, os familiares do piloto. A Coluna apurou que o inquérito não aponta uma causa específica, mas, pelo detalhamento, servirá de base para as próximas investigações.