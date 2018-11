PF encontra em Juiz de Fora lugar suspeito de produção de pornografia infantil

A Polícia Federal encontrou em Juiz de Fora (MG) um local suspeito de ser utilizado para a produção de pornografia infantil.

O espaço tinha uma cama e aparelhos de vídeo-game, usados para atrair crianças e jovens.

Foi deflagrada pela PF nesta quarta-feira, 22, a Operação Atalaia para apurar crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.

Pelo balanço mais atualizado, foram efetuadas 18 prisões em flagrante, sendo duas no Rio Grande do Norte, uma no Rio de Janeiro, duas em Minas Gerais, duas no Distrito Federal, uma em Pernambuco, uma no Maranhão, duas no Rio Grande do Sul, seis em Santa Catarina e uma em Alagoas.

Foram feitas também cinco representações à Justiça solicitando a decretação de prisão de outros investigados. (Juliana Braga)