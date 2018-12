PF conclui investigação de dez deputados no Rio

Coluna do Estadão

A delegada Xênia Ribeiro Soares, da Polícia Federal, concluiu parcialmente a investigação da Operação Furna da Onça, que apurou a participação de dez deputados estaduais do Rio de Janeiro em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada da administração estadual. O relatório preliminar foi encaminhado ao desembargador Abel Gomes.

Segundo a delegada, pode se tratar de uma investigação complexa. Com as investigações , o Coaf identificou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O caso foi revelado pelo Estado.