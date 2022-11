Na reunião de Lula com Arthur Lira, nesta quarta (9), na residência oficial do presidente da Câmara, parlamentares do PT expressaram o desejo de “estar alinhados” à atual cúpula do Congresso. Os presentes entenderam que Lira terá votos para sua reeleição também no PT.

