Petistas querem aproveitar saída de Doria para se aproximar de Serra, Aníbal e Virgílio

José Serra, Arthur Virgílio e José Aníbal são os nomes que o PT quer buscar para abrir diálogo com “tucanos de plumagem nobre”, em busca da ampliação da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para o centro. “Com a desistência de Doria, as lideranças do PSDB estão desobrigadas a seguir com o MDB”, diz Jilmar Tatto.

Coluna do Estadão: Candidatura de João Doria estava isolada também no setor produtivo