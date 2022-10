Petistas dizem contar com apoio discreto de Cláudio Castro para Lula no Rio

Oficialmente, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), está na campanha de Jair Bolsonaro (PL), mas integrantes do PT fluminense afirmam, sob reserva, ter a confiança de que o político não trabalha contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-prefeito de Queimados Max Lemos (Pros), que foi secretário de Obras de Castro, e o mandatário de Caxias, José Camilo Zito Filho (PSD), ambos aliados de Castro, foram liberados para atuar por Lula em regiões populosas, e onde Bolsonaro tem larga vantagem. Aliados de Lula esperam com isso que o petista reduza a desvantagem em relação a Bolsonaro, dos 11 pontos obtidos no 1º turno para algo em torno de 8 pontos.

DUPLO. Petistas dizem que Castro só faz campanha a reboque de Bolsonaro e, nos bastidores, diz que o Rio poderá receber mais recursos com Lula, como para o metrô, o que não ocorreu no atual governo. Antes do 1.º turno, Castro e Lula falaram ao telefone e, segundo relato, o presidenciável prometeu tomar uma cachacinha com o governador.

CPX. Aliados de Castro rejeitam a aproximação com o PT e afastam a imagem de que ele não está 100% com Bolsonaro. Hoje, Castro fará carreata perto do Complexo do Alemão, onde Lula esteve com o boné CPX. As poucas agendas de campanha, dizem, se devem ao trabalho como governador.

CLICK. Geraldo Alckmin (PSB), vice da chapa de Lula

Na presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez críticas ao atraso do governo na compra das vacinas contra a covid durante evento na FIESP.

PRONTO, FALEI! Soraya Thronicke, senadora (União-MS)

“Mourão pode frear o STF e aguardar o telefonema histérico do Flávio Bolsonaro pedindo para parar com o freio. Foi assim com a Lava Toga e será assim agora. Ele sabe o chefe que tem.”