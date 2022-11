Petistas avaliam se reforma do teto deve ser feita neste ano ou se fica para 2023

Integrantes do PT e aliados de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso debatem se é mais viável montar uma articulação política com o atual Parlamento ou se vale mais a pena esperar pelos próximos deputados e senadores para discutir a reforma do teto de gastos. Para rever a regra, será preciso fazer uma emenda à Constituição, o que demanda votação de maioria absoluta na Câmara e no Senado em dois turnos, além da boa vontade de Arthur Lira (PP-AL), hoje aliado de Jair Bolsonaro. A previsão de que o novo Parlamento será mais conservador estimula petistas a tentarem negociar com as atuais lideranças, mas há em construção um plano B, caso a negociação fique para 2023, com Lula já sentado na cadeira.

CARDÁPIO. Uma das opções é editar uma MP declarando emergência para furar o teto até que seja aprovada a PEC. Nesse intervalo, o Auxílio Brasil de R$ 600 seguiria sem interrupção. Outra é antecipar pagamentos previstos para o fim de 2023.

CONTA. Um dos pilares da reforma é a aprovação de um perdão temporário para descumprir o teto em 2023. As promessas de Lula na campanha, como a isenção do IR para R$ 5.000, custam cerca de R$ 180 bi. A avaliação inicial dos políticos é a de que seriam necessários R$ 450 bi para dar conta delas e do buraco deixado por Jair Bolsonaro.

CENÁRIO. Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) crê que Lula terá dificuldades de formar maioria na próxima legislatura. E que, com o Parlamento atual, ele teria mais chances de viabilizar o aumento do Auxílio Brasil, já que era promessa de Jair Bolsonaro.

Sinais Particulares, por Kleber Salles. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito (PT)

CLICK. Guilherme Boulos, deputado federal eleito (Psol-SP)

Deu uma volta em seu famoso ‘celtinha’ com o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, também dono de um veículo conhecido, o fusquinha celeste.