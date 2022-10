Apesar da leitura de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se descontrolou no debate contra Padre Kelmon (PTB), petistas avaliam que não se desfez o clima pré-eleitoral que sugere a ascensão dele captada nas pesquisas. Levantamento qualitativo do PT, feito com o programa no ar, indica que Lula e Simone Tebet (MDB) ganharam eleitores.