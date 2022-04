Petista deve integrar coordenação de Lula se desistir de Senado em MG

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) deverá integrar a coordenação da campanha de Lula caso desista da eleição para o Senado em Minas Gerais. O PSD faz questão da vaga em troca do apoio de Alexandre Kalil a Lula.

Em suas consultas para discutir o que o PSD fará na eleição, Gilberto Kassab se reuniu ontem com a bancada da Bahia e, como esperado, Otto Alencar e companhia votaram por fechar com Lula já no primeiro turno.