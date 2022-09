Pesquisas qualitativas mostram mulheres de mau humor com Bolsonaro

Primeiro foi o “imbrochável” do 7 de Setembro e, nesta semana, o ataque de um aliado à jornalista Vera Magalhães. O saldo acabou negativo tanto para Jair Bolsonaro (PL) quanto para Tarcísio de Freitas (Republicanos) no eleitorado em SP, segundo pesquisas qualitativas feitas pela campanha de Rodrigo Garcia (PSDB). De uma posição crítica a Bolsonaro, nesta semana, eleitoras passaram a dizer que pediriam votos contra o presidente. A campanha de Garcia tenta aproveitar a repercussão negativa para ganhar terreno contra o principal adversário na eleição paulista e vai intensificar a propaganda para o público feminino. Nesta sexta (16), o programa de TV do governador, o maior entre os candidatos em SP, será dedicado ao tema.

ONDA. Marqueteiros e políticos acreditam que as pesquisas quantitativas, como o Datafolha, ainda vão levar um tempo para refletir se esse mau humor feminino vai se cristalizar em número de votos.

QUEM? A campanha de Bolsonaro identificou outro problema. Dono do Instituto Ibespe, contratado pelo time do presidente, Marcelo di Giuseppe diz que Bolsonaro tem dificuldade em reverter o apoio popular das manifestações em votos. Quando se pergunta em cidades menores qual a maior obra de Bolsonaro, as pessoas não sabem.

BATE. “Agora é difícil reverter, porque o projeto tem que ter nome, tem que ter logo, como o Minha Casa, Minha Vida. Você não precisa dizer quem fez, a pessoa sabe. O Auxílio Brasil demorou”, diz Giuseppe. Ele acrescenta que o discurso sobre corrupção contra Lula tem pouco apelo entre mais os pobres.

PRONTO, FALEI! Carmen Zanotto, relatora do piso na Câmara (Cidadania-SC)

“Não temos dúvida da constitucionalidade do piso da enfermagem. Seria tudo de bom se a gente conseguisse um esforço concentrado para votar fontes de custeio.”