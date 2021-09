Pesquisas: Lula bateu no teto?

Batidas no liquidificador, as mais recentes rodadas de pesquisas eleitorais produzem um suco amargo para Jair Bolsonaro e azedo para a “terceira via”, mas não necessariamente aveludado para Lula. Claro, o petista saboreia a liderança folgada em todos os cenários. Quem enxerga longe, no entanto, vê sinais de que ele pode ter batido no teto. No levantamento do Datafolha, por exemplo, Lula oscilou um ponto para baixo de julho até aqui e está com 44% no principal cenário de primeiro turno. Também neste setembro, o petista teve desempenho semelhante no do PoderData, com 37%.

Dados. Na pesquisa Atlas Político, também deste mês, Lula oscilou de 39,1% para 40,6%. Em linhas gerais, os levantamentos indicam que o petista está perto do mesmo patamar em que se encontrava nas pesquisas no início de 2006 (em torno de 40%), quando ocupava o Planalto e se preparava para disputar sua última eleição presidencial. De lá… A boa lembrança para o PT é que Lula foi reeleito em 2006. A má é que o mensalão ainda estava longe de ser julgado (e condenado) pelo Supremo. De lá pra cá, o desgaste do petista e do PT só cresceu. …cá. Vieram o governo Dilma Rousseff e sua crise econômica, o escândalo da Petrobras, a Lava Jato, a prisão de Lula e tantas outras crises, que se refletem no alto grau de rejeição do ex-presidente petista. Dados 2. A título de comparação, em maio de 2006, Lula tinha 27% de rejeição segundo Datafolha, que hoje dá a ele rejeição de 38%. Eu vou? Questionado sobre o convite do Novo, Luiz Felipe d’Avila disse estar avaliando como sua entrada no jogo poderá ajudar a construir uma terceira via. Antes de aceitar convites, é preciso ter afinidade de propósitos, que é a construção da terceira via, não vejo outra saída para o Brasil, acho que essa polarização será nefasta para o País”, disse ele a Antonio Lavareda.

CLICK. Senadora Katia Abreu (PP) e o embaixador do Paraguai Juan Ángel Delgadillo em degustação de pratos típicos do país na embaixada em Brasília



Órfãos… A deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) quer que o Estado estabeleça uma política compensatória para crianças que perderam pais ou familiares para a covid-19. …da pandemia. Projeto apresentado por ela na Assembleia-SP, prevê a auxílio de R$ 500 até o alcance da maioridade para crianças de famílias cuja renda familiar não seja superior a três salários mínimos.



SINAIS PARTICULARES. Vereadora Cris Monteiro (Novo) Vereadora Cris Monteiro (Novo)



Girl… A Câmara Municipal de São Paulo aprovou projeto da vereadora Cris Monteiro (Novo) que cria o Selo Empresa Amiga da Mulher a empresas paulistana com destaque no cumprimento de metas de valorização da mulher no trabalho. …power. “Relatório do Banco Mundial mostra que incentivos à adoção de políticas públicas voltadas à inclusão da mulher são cruciais para atingir a igualdade de gênero na economia.”

