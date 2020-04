Pesquisa mostra que 54% dos turistas já cancelaram ou adiaram viagem por causa da covid-19

O impacto do coronavírus no turismo ainda vai longe. A Mapie consultoria com a editora Panrotas realizaram a Pulso Turismo, pesquisa que mostra que mais da metade dos viajantes consultados (55%) tinha viagens planejadas afetadas pela pandemia do coronavírus. Destes, a maior parte já adiou ou cancelou (31,82% e 22,73%, respectivamente), diante de uma incerteza do quanto tempo a crise deve durar. Os 45% restantes ainda aguardam os desdobramentos para tomar uma decisão.

Os impactos econômicos nas contas dos turistas também já se revelam. Para 19,6% dos entrevistados, não existe mais nenhum orçamento para viagens, e 44,67% dizem que ainda têm, mas em quantidade menor.

“Não se sabe ainda quando será a retomada, mas sabe-se que o ano de 2020 será fortemente comprometido”, conclui o relatório. O estudo ouviu 300 turistas, de forma online, que fizeram ao menos uma viagem nos últimos 12 meses e 350 empresas do setor.

Além disso, 45,36% dos entrevistados não pretende viajar neste ano pelo Brasil. Já 60,48% não quer ir para o exterior. Mais da metade (55,82%) concorda que marcas que estimulam seus clientes a ficarem em casa são responsáveis.