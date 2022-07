Pesquisa da Quaest indica antibolsonarismo maior do que antipetismo

Coluna do Estadão

Pesquisa da Quaest mostra que o antibolsonarismo é hoje maior do que o antipetismo entre os eleitores. Quando a pergunta é “o que você tem mais medo?”, 51% dizem que é da continuidade do governo de Jair Bolsonaro e 35%, da volta do PT – 7% responderam temer ambos.

REJEIÇÃO. A Quaest perguntou se Bolsonaro merece um segundo mandato: 59% responderam não. Esse número já foi pior: 62% em junho. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 29 de junho e 2 de julho, com margem de erro de 2 pontos.