Pesquisa indica potencial de Moro entre os eleitores do grupo ‘nem-nem’’

Pesquisa Quaest feita com exclusividade para a Coluna mostra o potencial de votos de Sérgio Moro (Podemos) entre os eleitores que até agora não admitem votar em Lula (PT) ou em Jair Bolsonaro (PL), os dois melhores colocados segundo os mais recentes levantamentos. Os entrevistados foram perguntados pela Quaest se o ex-juiz da Lava Jato deveria ou não concorrer à Presidência da República: 37% responderam positivamente e 50% acham que não. Mas, quando o recorte é feito apenas entre os eleitores que não aceitam nem Lula nem Bolsonaro como opção eleitoral (o famoso e cobiçado grupo “nem-nem”), 55% deles enxergam a decisão de Moro de se candidatar a presidente como acertada.

ELE, NÃO. Os entrevistados que declararam preferir Lula ou Bolsonaro são os que mais rejeitam Moro como candidato ao Planalto: 57% entre os simpatizantes do petista e 52% entre os do atual presidente.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Jair Bolsonaro, presidente da República

VACAS MAGRAS. Subiu de 14% para 18% o porcentual dos que consideram o desemprego o principal problema do País entre os fatores econômicos, seguido pelo baixo crescimento. Mais detalhes da pesquisa, realizada entre os dias 2 e 5 de dezembro com 2.037 entrevistas presenciais em todo o País

ENCONTRO MARCADO? Há grande expectativa de que Lula e Geraldo Alckmin posem para uma foto eleitoral durante o jantar de final de ano do grupo jurídico Prerrogativas, dia 19, em São Paulo. Todos os convites já foram adquiridos e a lista de espera só aumenta.

ANATOMIA… Em almoço recente promovido pela Esfera Brasil, Paulo Guedes relatou a empresários, com fartura de detalhes, como se deu a saída de Salim Mattar do governo Bolsonaro, em agosto de 2020.

…DE UMA… Mattar teria deixado uma reunião indignado com Bolsonaro, que barrara a privatização da Ceagesp. O presidente teria insinuado que persistiam casos de corrupção na central de abastecimento, apesar dos “gravatinhas” colocados por Mattar na gestão.

…DEMISSÃO. Logo em seguida, Guedes foi almoçar com Mattar, que entregou ao ministro seu cargo de secretário especial de Desestatização e Privatização. Segundo o relato, Guedes ameaçou acompanhá-lo na decisão. Mas o empresário, dono da Localiza, reagiu: “Você, não, Paulo. E quem vai cuidar da economia?”, teria dito Mattar.

PRONTO, FALEI! Felipe d’Avila, presidenciável do Novo

“O Brasil tem mania de escolher pessoas e de esquecer propostas. Isso cria o autoengano e as desilusões das últimas eleições”, em entrevista ao canal do jornalista Carlos Alberto Di Franco

CHAPÉU. O secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy Veiga, quer dinheiro para a criação de novos institutos federais de ensino no Paraná: enviou ofício ao relator do Orçamento, Hugo Leal (PSD-RJ), pedindo R$ 136,5 milhões a mais para essas despesas.

CHAPÉU 2. Segundo o ofício, cinco novas universidades federais e nove novos institutos deverão constar em projeto de lei do governo federal a ser enviado para o Legislativo.

DE OLHO. O deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) será o relator do processo de fiscalização do leilão do 5G na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. O trabalho terá auxílio do Tribunal de Contas da União e vai monitorar o cumprimento das metas e contrapartidas do edital do leilão realizado em novembro.

DE OLHO 2. “Estou com a responsabilidade de acompanhar a execução de algo que dialoga com o futuro digital do país. Prezar por investimentos de uma tecnologia que pode revolucionar e incluir as camadas populares excluídas do mundo digital”, disse Carreras à Coluna.

CLICK. João Doria, governador de São Paulo

Presidenciável tucano esteve com Pepe, craque do Santos e da seleção brasileira nos anos 50 e 60: amistoso arrecadou alimentos e brinquedos para famílias vulneráveis.