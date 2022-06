Pesquisa do PT indica que França disputa votos com Garcia e Tarcísio

Uma pesquisa encomendada pelo PT em São Paulo fez aliados de Fernando Haddad acreditarem que o apoio de Márcio França (PSB) perdeu relevância. Segundo petistas, França “corre na mesma raia” de Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia pelo voto conservador. “Se ele ficar, ajuda. Se sair, não atrapalha tanto”, diz um articulador de Haddad.

SEGURA. O diagnóstico positivo de Lula para covid forçou adaptações na campanha. Em Minas, o ato com Alexandre Kalil em Uberlândia foi adiado para o próximo dia 15. Edegar Pretto, que esteve com Lula no RS, fará teste para saber se terá de interromper a campanha.

Coluna do Estadão: Das obras de escolas iniciadas sob Bolsonaro, apenas sete estão prontas