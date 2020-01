Pesquisa com analistas indica que eleições podem ter impacto na relação Bolsonaro e Congresso

A mais recente edição da pesquisa “Barômetro do Poder”, realizada pelo site de notícias do mercado financeiro Infomoney, mostra que 64% dos analisas consultados acredita que as eleições municipais terão alto impacto sobre a relação de Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional.

Para 71%, também são altas ou muito altas as chances de Sérgio Moro, ministro da Justiça, deixar o governo antes de 2022. Outros 29% veem chances médias de isso acontecer.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro e foi concluída nesta quinta-feira. Ela contou com 14 participantes, sendo 10 casas de análise de risco político e 4 analistas independentes.

O levantamento também indicou que as estimativas para a base do governo Bolsonaro no Congresso chegaram ao menor patamar da série histórica do levantamento. Seriam apenas 89 deputados e 16 senadores fiéis ao presidente. O grupo dos “incertos” soma 268 e 43, respectivamente. Nenhum dos analistas disse considerar que possa haver uma melhora na relação entre o governo e o Parlamento nos próximos 6 meses.