A pesquisa qualitativa contratada pelo presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) para nortear a escolha do vice apontou os nomes da senadora Ana Amélia e do ex-ministro Aldo Rebelo em primeiro e em segundo lugar como favoritos. Ana Amélia enfrenta resistência no PP, que trabalha pela sua reeleição no Senado. No entanto, aliados do tucano avaliam que a pesquisa como pressionar a legenda a liberar a candidata para a disputa ao Planalto. (Naira Trindade)