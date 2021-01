Perto de decisão, Huck busca pontes no PSDB

Cresceu nos últimos dias no mundo político a expectativa em torno do futuro de Luciano Huck. Segundo apurou a Coluna, é grande a possibilidade de o apresentador fazer em breve um gesto mais incisivo rumo à pré-candidatura a presidente do País, o que deve implicar no afastamento dele das atividades na TV Globo. Na avaliação de um aliado, Huck precisa dar um passo adiante e sair da mesma posição em que se encontrava no tabuleiro seis meses atrás, quando Jair Bolsonaro ainda surfava no auxílio emergencial e João Doria não tinha em mãos a vacina.

Pra já? A queda de popularidade do presidente e a alta exposição nacional de Doria (PSDB) precipitaram ainda mais o debate eleitoral no centro e na direita. Huck é aguardado no DEM, mas as portas do Cidadania permanecem abertas a ele.

Engenharia. O grande desejo hoje do grupo político de Huck é encontrar uma forma de acomodar DEM e PSDB numa mesma candidatura. Por isso, o nome de Eduardo Leite (PSDB-RS) passou a circular nas conversas (teria o apoio reservado de FHC).

Engenharia 2. Huck e o governador tucano do Rio Grande do Sul são amigos. Leite como vice do apresentador pode ser uma alternativa para tentar neutralizar o desejo de João Doria de se lançar à Presidência.

Temperatura. Segundo interlocutores do apresentador, o maior desafio (e talvez o mais difícil) de Huck já não é mais da ordem do “querer”: é viabilizar sua candidatura. Ainda sem prazos e acertos, está se mexendo para acomodar personagens sem pulverizar o campo do centro.

Tô dentro. Huck hoje está se jogando cada vez mais na candidatura: no último dia 15, quando foram registrados panelaços em diversas cidades contra Bolsonaro, fez live batendo panela.

Anote aí. Ah, esse grupo político de Huck pela primeira vez começou a achar que Bolsonaro está em sérias dificuldades eleitorais.

Anote aí 2. Em fevereiro de 2015, a avaliação negativa de Dilma Rousseff (PT) atingiu 44% no Datafolha. Segundo a mais recente pesquisa do instituto, Bolsonaro bateu agora nos 40%.

Temos… Reunidos para marcar o ato virtual Janelas pela Democracia, José Luiz Penna (PV), Carlos Siqueira (PSB), Carlos Lupi (PDT), Roberto Freire (Cidadania) e o porta-voz da Rede, Pedro Ivo, avaliaram já ser possível convidar até líderes do Centrão.

…vagas. O ato está marcado para o próximo dia 2.

SINAIS PARTICULARES

Baleia Rossi (MDB-SP), candidato a presidente da Câmara dos Deputados

Várias bandeiras. A efervescência política dos últimos dias conferiu mais relevância e deu ares de “frente ampla” para a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) a presidente da Câmara.

Rio… Com a concessão da ciclofaixa do Rio Pinheiros para a empresa Farah Service, uma parceria com a ativista Mariana Aidar tem cuidado de animais domésticos no entorno do rio. Mais de 20 cães e gatos já foram resgatados e colocados para serem adotados.

…vivo. Os responsáveis já iniciaram o processo na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para fazer também o manejo de animais silvestres feridos, como as capivaras. A revitalização do Pinheiros é uma das grandes apostas de João Doria (PSDB).

CLICK. Uma capivara foi flagrada pelo projeto CAPA alimentando filhotes, no último dia 21, durante a revitalização do Programa Estadual Novo Rio Pinheiros, em São Paulo.

PRONTO, FALEI!

Humberto Costa, senador (PT-PE)

“Mais de 215 mil mortes, pessoas morrendo por falta de cilindros de oxigênio, desemprego recorde e o que o presidente faz? Vai ver treino do Flamengo.”



COM ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA

