Pelo poder, Alcolumbre se inspira em ACM

Em busca de manter Davi Alcolumbre (DEM) no comando do Senado, aliados do atual presidente já estudam repetir, como ponto de partida do estratagema, a fórmula criada por Antônio Carlos Magalhães em 1999: obter parecer favorável à reeleição na advocacia da Casa e aprová-lo na CCJ, com maioria simples do colegiado. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), cotado, inclusive, para suceder a Alcolumbre na presidência, diz: “Defendo que, em qualquer momento do mandato, o senador tenha direito a uma recondução”.

Pulso. Táticas à parte, o importante é: Alcolumbre acredita que a resistência à ideia da reeleição do comando das Casas está cada dia menor no Congresso.

Como era. Com sua estratégia vitoriosa, ACM, legendário cacique baiano com gosto e vocação para o “mando”, abriu o caminho da reeleição da Mesa Diretora em legislaturas diferentes, o que acabaria beneficiando Renan Calheiros.

Como é. Agora, a estratégia do grupo de Alcolumbre é mostrar que o mecanismo vale juridicamente para a mesma legislatura.

Ginástica. Alcolumbre tem obstáculos: Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ e possível adversária na disputa pela presidência; e uma emenda constitucional, de 2006, que veda a reeleição para o cargo.

Plano B. Uma alternativa seria decisão judicial, via STF, como Rodrigo Maia (DEM-RJ) conseguiu em 2017, quando Celso de Mello liberou a reeleição do deputado por não considerar o mandato-tampão na regra de sucessão.

Prazo. Nesse caso, o mandado de segurança teria de ser apresentado até agosto. Celso de Mello se aposenta no fim do ano.

Plano C? Aliados mais pragmáticos defendem, contudo, que o cenário mais provável é também o mais difícil: a aprovação de uma PEC no Congresso. Os votos no Senado, dizem, estão garantidos. Falta convencer as lideranças da Câmara de que o único nome de consenso seria Maia.

Sonho meu. O timing perfeito para aprovar a PEC é antes do recesso.

CLICK. Dias Toffoli, Sérgio Moro e o embaixador espanhol Fernando García Casas comemoram a extradição do terrorista Carlos Garcia Juliá do Brasil para a Espanha.

Expectativa. O governo torce para que o julgamento das ações de inconstitucionalidade da Previdência sejam votadas depois que Celso de Mello deixar o STF e Bolsonaro indicar seu primeiro ministro.

Realidade. O relator das ações, ministro Luís Roberto Barroso, deve pautar as ações em março.

Conselho. Após a mais recente série de declarações desastrosas de Jair Bolsonaro, um general do alto-comando acha que o presidente precisa parar de atravessar a rua somente para escorregar na casca de banana da outra calçada.

SINAIS PARTICULARES

Jair Bolsonaro, presidente da República

Se liga… A secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Claudia Carletto, rebateu a defesa que o presidente Jair Bolsonaro fez da queda no orçamento da Secretaria da Mulher.

…presidente. “É até óbvio afirmar que a pasta da Mulher precisa de mais recursos para evitar a marca de 12 feminicídios por dia no Brasil. Política pública perene é feita com orçamento. Para manter o investimento, aí, sim, é preciso postura”, disse Claudia.

BOMBOU NAS REDES!

Janaina Paschoal, deputada estadual (PSL-SP): “Impeachment tem a ver com crime de responsabilidade, não com insatisfação, indignação, ou incompetência”, sobre pedido contra Abraham Weintraub.

