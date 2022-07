Pelo menos seis missões internacionais vão acompanhar eleição no Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já recebeu a confirmação de pelo menos seis missões internacionais que vão acompanhar a eleição no Brasil este ano. Mais cedo, como já fez em outras ocasiões, o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a necessidade da presença de observadores externos no país.

Entre as organizações que vão monitorar o pleito estão as Missões de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), do Parlamento do Mercosul (Parlasul), da Rede de Organismos Eleitorais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), da União Interamericana de Organismos Eleitorais (UNIORE), da Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais (IFES, com sede em Washington) e da Rede Mundial de Justiça Eleitoral.

“Essas organizações, com ampla experiência e conhecimento em observação eleitoral, já iniciaram os estudos e análises do sistema eleitoral brasileiro. Todas têm tido contato contínuo com técnicos do TSE e de outros órgãos, com o objetivo de preparar o material para as atividades de observação em outubro”, disse o tribunal, em nota.

A Corte ressalta que as missões são autônomas e independentes. Assim, cada uma decide as respectivas datas de chegada.