“Pelo amor de Deus, não votem no 15”, pede irmã de Ciro Gomes

Irmã do presidenciável Ciro Gomes, a candidata a deputada estadual Lia Gomes (PDT) recomendou boicote ao MDB durante evento com trabalhadores rurais no município de Varjota, no Ceará.

“Aqui no Ceará, pelo amor de Deus, não votem em ninguém que começa com 15, nem senador, nem governador, nem presidente, nem deputado federal. Risquem o 15 da lista de vocês”, disse na última quarta-feira (25).

Procurada pela Coluna, Lia reiterou as declarações feitas no evento. “O povo todo tá vendo quem é o MDB. Temos de informar as pessoas o que esse povo do MDB tem feito ao Brasil. A maioria (dos emedebistas), com poucas exceções, tem feito muito mal ao Brasil. O MDB começa com Temer, vai pra Geddel, Moreira Franco e aí vai”, disse Lia.

A irmã de Ciro Gomes retirou da lista de boicote o senador Roberto Requião (MDB-PR), de quem diz ser fã.