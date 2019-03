Declaração de Delegado Waldir sobre Previdência pegou muito mal no Planalto, diz Major Vitor Hugo

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que as declarações do líder do PSL na Casa, Delegado Waldir, de que a reforma dos militares é um “abacaxi”, ecoaram mal no governo.

“Pegou muito mal no Planalto. Acho que o Planalto e a Defesa não entenderam a declaração do líder”, contou à Coluna.

“Ele não poderia ter falado isso como líder do PSL, mas como parlamentar. O ideal é que fosse automático (o alinhamento do partido do presidente com a reforma), não faz sentido ele sair falando assim”, continuou.

O líder do governo na Câmara fez, na manhã desta sexta-feira, 22, um evento em Goiânia com entidades, associações e sindicatos, para apresentar a reforma da Previdência.

Este foi o primeiro de uma série que pretende visitar todas as capitais, sempre com o Major Vitor Hugo e um representante da equipe econômica – nesta manhã, foi Leonardo Rolim, secretário da Previdência.