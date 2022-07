Pedro Passos, Candido Bracher e Vanessa Canado integram time de Tebet

Coluna do Estadão

A economista Elena Landau, responsável pelo plano de governo de Simone Tebet (MDB), começou a definir os especialistas que vão ajudar a detalhar as propostas em cada área. No meio ambiente, o trabalho ficará a cargo de Pedro Passos, da Natura, e Candido Bracher, do Itaú Unibanco. Já o capítulo de tributação será conduzido por Vanessa Canado, autora da proposta de reforma tributária engavetada por Paulo Guedes.