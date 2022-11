Relator do orçamento prefere solução via PEC e convenceu governo Lula

Foi Marcelo Castro (MDB-PI) quem sugeriu a Geraldo Alckmin se desviar do teto de gastos de 2023 por meio de uma PEC, sepultando a alternativa via TCU. O relator do Orçamento vê mais segurança na opção, apesar de dar chance a Lira de ganhar pontos com Lula, o que desagrada a Renan Calheiros.

COMANDA. Na reunião nesta quinta (3), o PT fez quatro pedidos ao relator: 1) prever o reajuste do Auxílio Brasil; 2) recompor gastos da saúde que foram cortados; 3) recompor gastos da merenda escolar e 4) garantir o reajuste de 1,4%, acima da inflação, do salário mínimo. Castro respondeu que os quatro itens custam pouco mais de R$ 90 bi.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito (PSB)