PEC da Transição ficará entre R$ 100 e R$ 150 bilhões, diz Randolfe

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), aliado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta terça-feira, 8, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que pretende liberar gastos extras acima do teto, será finalizada ainda hoje. O valor, segundo ele, ficará entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões.

A decisão final, no entanto, só será tomada após Lula conversar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Ainda de acordo com Randolfe, Lula informou à equipe que o caminho prioritário para as alterações orçamentárias será por meio da PEC, e não por Medida Provisória, como também tem sido cogitado.

No primeiro caso, as articulações começam a ser feitas com a composição atual do Congresso, para garantir a aprovação da matéria nas duas Casas ainda neste ano. Já a MP seria editada pelo presidente eleito somente no início do ano que vem, mas possui algumas limitações técnicas.

Lula relatou a aliados que quer começar o próximo ano com a questão orçamentária “resolvida” para poder cumprir as principais promessas de campanha, como o aumento do programa Auxílio Brasil e do salário mínimo.

Randolfe se reuniu na manhã desta terça com o relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), e o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), em Brasília.

