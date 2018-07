PDT vai oficializar candidatura de Ciro Gomes na sexta

O PDT convocou para sexta-feira, 20, a convenção nacional do partido que irá oficializar a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. O evento ocorrerá na sede nacional do partido, em Brasília. O PDT escolheu o primeiro dia definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início das convenções partidárias. O prazo se encerra em 5 de agosto.

Bem posicionado nas pesquisas, Ciro tem atraído a atenção de um bloco formado por partidos de centro direita, formado por PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade. Há uma grande expectativa na campanha do pedetista de que ele contará com o apoio do bloco ao seu nome. (Andreza Matais)