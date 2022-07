Apesar da resistência de Ciro Gomes (PDT) em apoiar Izolda Cela ao governo do Ceará, 80 prefeitos disseram no fim de semana estar ao lado da governadora, que também é do PDT. Ciro prefere Roberto Cláudio, que governou Fortaleza. Izolda, por sua vez, tem o apoio do prefeito de Caucaia, a segunda cidade cearense, e de Ivo Gomes, irmão do presidenciável.

