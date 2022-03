PDT filia Aldo Rebelo para disputar vaga no Senado por São Paulo

O PDT, do presidenciável Ciro Gomes, filiou nesta quinta-feira, 31, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro Aldo Rebelo. O presidente da sigla, Carlos Lupi, quer lançar Rebelo para a disputa do Senado por São Paulo. “É um excelente nome, só depende dele”, disse à Coluna.

Rebelo já passou pelo PCdoB e pelo Solidariedade. Além de deputado federal entre 1991 e 2011, foi ministro nos governos do PT. Com Lula, esteve à frente da Secretaria de Coordenação Política entre 2004 e 2005. Nos governos de Dilma Rousseff, comandou as pastas de Esporte (2011-2015), Ciência e Tecnologia (2015) e Defesa (2015-2016).

Entre 2018 e 2019, Rebelo foi Secretário da Casa Civil da gestão Márcio França (PSB) no governo de São Paulo.

O ex-ministro chegou a lançar no ano passado sua pré-candidatura à Presidência. Em entrevista ao Estadão, afirmou que o Brasil tem um governo “fraco” e uma oposição “desorientada”. Também afirmou, enquanto se colocavam como presidenciável, que a terceira via “não tinha mais vaga”.