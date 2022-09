Paulinho da Força reverte no STF veto à candidatura e concorrerá a deputado

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), que concorre à reeleição, conseguiu reverter no STF a vedação à sua candidatura, determinada pelo TRE-SP.

Por unanimidade, a primeira turma do Supremo liberou nesta quinta (29) a candidatura dele, seguindo o voto do relator Luís Roberto Barroso. O ministro atendeu ao pedido do deputado, que alega não ter sido concluído o processo em que é acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e desvio de recursos do BNDES.

Em 2020, o parlamentar teve a condenação confirmada pela primeira turma do STF e, por isso, o TRE-SP entendeu que, por ter sido uma decisão colegiada, Paulinho já caía na Lei da Ficha Limpa.

O deputado, no entanto, recorreu ao STF, alegando que a decisão final ainda não havia sido proferida, uma vez que ele ingressou com recurso, por meio de embargo de declaração.

“O STF fez justiça e por 5 x 0 garantiu o nosso direito de seguir candidato”, afirmou o deputado nesta quinta, por meio de nota.

“Com a justiça feita, vamos seguir firmes no nosso objetivo: ser a voz dos trabalhadores e aposentados em Brasília!”