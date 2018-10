Partidos querem fazer oposição longe do PT

Partidos que farão oposição ao governo Bolsonaro começam a se reunir esta semana para discutir como atuar. Uma preocupação é tentar se diferenciar do PT. Líderes do PSDB dizem que a estratégia será fazer uma oposição pontual, votando os projetos que o partido considerar importantes para o País, diferentemente do “quanto pior, melhor” defendido pelos petistas. Os tucanos querem evitar interpretações de que agem em bloco com o PT. Hoje haverá na Câmara uma reunião entre os líderes do PCdoB, PDT e PSB. O PT não foi convidado.

Escolado. Um tucano graúdo diz que o PSDB vai repetir o que fez na época do governo Collor, quando conseguiu se contrapor aos petistas como oposição, “até porque ninguém saberia fazer diferente”. No “quanto pior, melhor” nada do governo é positivo.

Racha. Se no Congresso o PSDB será oposição, em São Paulo a história é outra. “Vamos fazer o quê? Nos juntar com os derrotados do PT”, justifica o governador eleito João Doria. O grupo do tucano quer impor sua posição com o lema: manda quem tem voto.

Água na fervura. José Serra telefonou ontem para Doria desejando boa sorte. Se colocou à disposição para os projetos de interesse de São Paulo no Senado. O senador não se envolveu na eleição para o governo.

Ponto sem nó. Aliados de Bolsonaro dizem que a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça seria um atalho necessário para ele chegar ao Supremo. Nunca um juiz de primeiro grau foi alçado diretamente a ministro da Corte, já ministros da Justiça….

Todo cuidado… A PF identificou a mulher que portava uma faca durante ato de comemoração da vitória de Bolsonaro domingo. Flagrada por câmeras de TV retirando a faca da bolsa, ela disse pelo Instagram ser apoiadora do presidente eleito e ter levado o objeto “para se defender” caso fosse atacada por “algum maluco”.

…é pouco. No mesmo domingo, Bolsonaro chegou a cogitar ir à rua agradecer aos eleitores em frente de sua casa, mas desistiu depois de ter visto na TV a imagem da mulher com a faca na mão.

Au revoir. Nabhan Garcia, cotado para o Ministério da Agricultura, ironizou o pedido do presidente francês Emmanuel Macron para Bolsonaro manter o Acordo de Paris. “É muito lindo, mas por trás disso existem interesses econômicos. Ele não fez o dever de casa e quer que a gente faça?”

Nas coxias. O entorno de Bolsonaro descarta a hipótese de seu filho Carlos disputar a prefeitura do Rio em 2020. Reservado, foi considerado fundamental na campanha do pai, e deve permanecer auxiliando-o.

Chegou a conta. A AGU vai pedir ressarcimento de pelo menos de R$ 79,5 milhões de candidatos cassados. É o valor gasto pela Justiça Eleitoral para a realização de eleições suplementares. As ações serão individuais. Um dos pleitos mais caros, com custo de R$ 20,9 milhões, foi no Amazonas em 2017.

CLICK. Onyx Lorenzoni, próximo ministro da Casa Civil, é veterinário e dono do Hospital Veterinário Lorenzoni. Bolsonaro vai criar a Secretaria dos Direitos dos Animais.

Juntos. Cotado para ministro da Educação de Bolsonaro, o senador Magno Malta (PR-ES) apresentou proposta que permite analfabetos disputarem mandatos eletivos. A senadora Gleisi Hoffmann (PT-SP) foi favorável. O texto ainda não foi votado na CCJ.

Minha casa… Delegados dizem duvidar que Bolsonaro fará qualquer movimento para transferir Lula para um presídio. Acham que ele não entraria num assunto interno. A superintendência da PF no Paraná já fez a solicitação ao Judiciário e teve o pedido negado.

PRONTO, FALEI!

“A prioridade é a recondução de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. O debate sobre liderança fica em segundo plano e não vai dividir a bancada do DEM”, DO DEPUTADO REELEITO EFRAIM FILHO (DEM-PB).

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao