Partidos de esquerda fazem Copa URSAL; PSB e PDT já estão eliminados

Ao menos no campo, estão unidos. Dirigentes do PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL e PCB realizaram, neste final de semana, 14 e 15, a Copa URSAL de futebol, em Brasília.

De cara, a fase de grupos eliminou o time do PSB, Socialistas FC, e o do PDT, Tatu no toco – referência à expressão de Ciro Gomes, “tatu não sobe em toco”.

Na próxima sexta-feira, se enfrentam Lula Presidente (PT) e Araguaia (PCdoB), e, no outro grupo, Soviets (PCB) e Sol e Luta FC (PSOL).

O termo URSAL foi criado como piada, mas acabou virando meme na eleição do ano passado, quando o então candidato Cabo Daciolo (Patriota) perguntou a Ciro Gomes (PDT) sobre o plano URSAL – União das Repúblicas Socialistas da América Latina (URSAL).

A resposta do pedetista virou bordão em 2018: “A democracia é uma delícia, uma beleza, dei por ela a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem seus custos”.