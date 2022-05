Partidos da 3ª via mantêm reunião para esta quarta; aliados veem resultado nulo sem PSDB

Apesar da reunião dos líderes da terceira via prevista para amanhã ter sido confirmada, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, disse acreditar que o resultado será nulo. Para ele, não faz sentido tratar de pesquisas de intenção de voto enquanto não houver acordo sobre uma eventual coligação.



“As pesquisas só vão ser analisadas se houver a decisão que vai ter a coligação. É simples. Se o PSDB decidir que não terá coligação não precisa discutir mais nada”, afirmou.



O PSDB, no entanto, ainda não chegou a uma conclusão. Em reunião que foi até a noite desta terça, os tucanos decidiram convidar João Doria para discutir com a Executiva do partido. O ex-governador paulista, no entanto, disse à Coluna que não irá a Brasília nesta quarta. Aliados do tucano querem adiar a conversa para o início da próxima semana.

Para Freire, a pré-candidatura de Doria, se mantida, deve inviabilizar um possível acordo da terceira via. “O PSDB decide, não depende de nós. Só depende de nós se o PSDB decidir que quer a coligação. Se o PSDB decidir que o nome é Doria não tem o que discutir mais.”

Tucanos dizem que o partido está dividido em três: os que querem João Doria, os que preferem Eduardo Leite e os que optam por uma coligação com o MDB. Os grupos de Doria e Leite se aproximaram recentemente no interesse comum de evitar que o partido escolha alguém de fora da legenda.