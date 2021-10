Partidos apontam rigor do TSE sobre redes, mas pedem detalhamento das regras

Apesar da decisão do TSE de julgar improcedentes as ações contra a chapa Bolsonaro/Mourão, a promessa de punir em 2022 casos de uso indevido dos meios de comunicação (entre eles, as redes sociais) afeta desde já a preparação para as campanhas do ano que vem, na leitura de dirigentes partidários. Alguns até já preveem embates jurídicos no meio de campo das disputas e pedem resolução que deixe claro o que pode e o que não pode. Não é, portanto, um ponto de atenção só para Bolsonaro e seu entorno. Até porque desta vez foi ele o alvo das suspeitas no pleito vitorioso em 2018, mas o PT também chegou a ter contas desativadas pelo próprio WhatsApp no ano passado por spam político em disparos de massa.

Deu liga. Dentro do TSE, a leitura é de que a combinação dos julgamentos das ações contra Bolsonaro e da cassação do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) por fake news sobre a urna fortalecem jurisprudência para negar registros ou cassar candidaturas e chapas com mais agilidade no ano que vem.

Alerta. “Restou afirmado o entendimento que a utilização das redes sociais equivale ao uso indevido dos meios de comunicação social. É um alerta para 2022”, diz o advogado eleitoral Alberto Rollo.

Explica bem aí. “Todo o cuidado deve-se ter para que ao lado da legitimidade dos limites não tenhamos cerceamento da essencial liberdade da campanha político-eleitoral. Esse é o equilíbrio a ser perseguido”, disse Roberto Freire, que preside o Cidadania.

Vem aí? Do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi: “A decisão do TSE reconhece o problema e alerta que haverá punição. É um sinal claro ao pessoal que atua na clandestinidade. O esperado é que haja mais rigor em 2022”.

Eles, não. “A decisão coloca tranca em casa já arrombada”, diz Gleisi Hoffmann (PT). “O risco é de a lei ser desrespeitada novamente se o TSE não começar a agir desde agora.”

Fogo… Deputados federais paulistas trocaram ataques no grupo de WhatsApp da bancada. Até frases duras como “você é sem noção” e “você acha que vou te agredir fisicamente?” surgiram no entrevero.

…no parquinho. Carla Zambelli (PSL) e Fausto Pinato (Progressistas) protagonizaram o bate-boca. Orlando Silva (PCdoB) tentou apaziguar.

Lido… Pinato criticou Bolsonaro por associar vacina contra a covid à aids. “Presidente que só atrapalhou a cura”, escreveu. Zambelli tacou fogo no parquinho: “você acredita no Partido Comunista Chinês”.

…e respondido. Fausto disse que só publicou link de reportagem sobre o presidente. Mas Zambelli pegou pesado de novo: “Só lembro que você existe quando entro aqui. Que baita saco…”. E por aí seguiram…

Cadê? O Brasil está há quase quatro meses sem alguém no comando do Programa Nacional de Imunizações (PNI) desde a saída de Francieli Fantinato, que denunciou “politização” da vacina na CPI da Covid. Metade da população ainda não está totalmente vacinada.

Tampão. Questionado sobre a situação, o Ministério da Saúde respondeu apenas que a servidora Greice Ikeda tem atuado como coordenadora substituta do programa. Então tá.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA. COLABOROU CAMILA TURTELLI.

PRONTO, FALEI!

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente

“O governo pagou pela última vez o Bolsa Família. Temos pela frente um apagão social por falta de planejamento e, até o Auxílio Brasil, teremos um Natal com Fome.”