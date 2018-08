Partido Novo vai acionar Márcio França por propaganda irregular

O diretório estadual do Novo em São Paulo vai recorrer nesta sexta-feira, 24, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com uma representação de propaganda irregular contra a campanha do governador e candidato à reeleição ao governo do Estado, Márcio França (PSB).

O Partido Novo alega que o candidato socialista induz o eleitor ao erro ao usar o nome da legenda e as mesmas cores do Novo. Em postagem nas redes sociais, Márcio França tirou a imagem da pomba, ícone do PSB, e trocou o amarelo da sigla socialista pelo laranja.

A campanha de Márcio França diz, em reposta, que “a atitude do Partido NOVO representa prática velha. Isso é subestimar a inteligência do eleitor. Não é uma cor ou uma palavra que conduzirão o eleitor. Teremos agora oportunidade de mostrar o que nos diferencia”, diz a nota. (Naira Trindade e Andreza Matais)