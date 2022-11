Partido Novo ignora risco de desaparecer e abre inscrições para eleições de 2024

Coluna do Estadão

Mesmo sob risco de desaparecer, o Partido Novo decidiu dar início ao seu tradicional processo de seleção para interessados em se candidatar nas eleições de 2024.

As pré-inscrições foram abertas nesta quarta (9) e poderão ser acolhidos interessados em se lançar em qualquer cidade do País – em 2020, o Novo só aceitou interessados em competir em cidades com mais de 300 mil habitantes.

Para chegar até lá, o Novo vai ter que provar que conseguirá sobreviver, mantendo filiados apesar de não ter atingido a cláusula de barreira nesta eleição.

A bancada na Câmara dos Deputados encolheu de oito para três eleitos na próxima legislatura. Com isso, o partido não terá acesso a recursos dos fundos partidário e eleitoral, nem ao horário eleitoral.

O Novo afirma, contudo, que já não usa os recursos dos fundos públicos.