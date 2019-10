Partido menor para fusão no futuro se torna alternativa mais viável

Horas após a reunião da cúpula do PSL que suspendeu aliados de Jair Bolsonaro, o clã avaliou que o caminho mais viável no momento é pousar em uma legenda menor enquanto o Conservadores (Eduardo tenta tirar do papel) não sai. Por enquanto, o Patriotas é visto como o mais viável deles. Bolsonaro mantém uma boa relação com o presidente da sigla, Adilson Barroso. Ele já prometeu carta-branca para a montagem dos diretórios estaduais e disse que, no que depender dele, abre espaço para o deputado federal Eduardo assumir a legenda.

Prós. Por mais que seja necessário montar novamente uma estrutura e alcançar boas cifras de fundo partidário, todo o “patrimônio” construído seria preservado em uma futura fusão com o Conservadores. PMB e UDN ainda não foram descartados.

Longa data. A família foi filiada ao Patriotas por mais de um ano e saiu às vésperas do prazo para formalizar as candidaturas. Segundo Barroso, só saíram quando ele negou ceder a presidência ao ex-ministro Gustavo Bebianno, hoje tratado como inimigo pelo clã.

Ganha-ganha. Para o Patriotas, que se chama assim por causa de Bolsonaro, a força do presidente ajudaria a dar musculatura já nas eleições municipais. Hoje eles têm 30 prefeitos e 1.150 vereadores. De lambuja, Barroso poderia se eleger deputado em 2022.

Dois bicudos. O Republicanos chegou a ser aventado, mas a família avalia que continuaria não tendo controle total. Por lá, a conversa é que Bolsonaro só seria aceito se topasse um comando compartilhado.

Tempo real. A família ficou acompanhando no sistema do TSE a comunicação do PSL da destituição de Eduardo e Flávio dos diretórios de SP e RJ, respectivamente. O protocolo reforça a estratégia jurídica de perseguição para manutenção dos mandatos se forem para outras siglas.

Bye bye. Ao deixar o grupo de WhatsApp da bancada, Felipe Francischini (PR) disse que erraram (sem especificar direito quem) e que não sabe mais se há “ponte de diálogo”. “Mesmo assim, continuamos sendo PSL e Jair.”

CLICK. Na saída da convenção do PSL ontem, Luciano Bivar presenteou Carla Zambelli com seu livro Cuba. A adversária não soube dizer se foi gentileza ou ironia.

Contra… Mauro Benevides (PDT-CE), entusiasta do imposto sobre transações financeiras, mandou levantar a inflação no período de vigência da CPMF para saber se a tarifa pressiona mesmo os preços.

…corrente. Em 2002, o IPCA fechou em 12,53%; após cinco anos, quando a CMPF acabou, a inflação foi 4,46%. No entanto, passados mais cinco anos, em 2012, já estava em 5,84%.

Piada. Marcelo Freixo (PSOL-RJ) interrompeu um bate-papo do líder do PSL, Delegado Waldir, com colegas para pedir orientação de voto no plenário. Arrancou risadas, menos de Waldir.

SINAIS PARTICULARES.

Marcelo Freixo e Delegado Waldir, deputados federais (PSOL-RJ e PSL-GO)

Ops. Governo de Pernambuco fez circular no WhatsApp cards desmentindo tuíte de Bolsonaro que insinua que Paulo Câmara estaria se “apropriando” da aprovação do 13.º do Bolsa Família do governo federal. O benefício existe no Estado desde novembro de 2018.

PRONTO, FALEI!

Marcelo Calero, deputado federal (Cidadania-RJ): “Utilizar a máquina pública para perseguir inimigos é crime de responsabilidade, abrindo porta para o impeachment”, sobre AGU processar Delegado Waldir.

Coluna do Estadão:

