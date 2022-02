Partido de Bolsonaro traça estratégia para ampliar engajamento nas redes

Atual casa de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal (PL) quer agora se apropriar do engajamento bolsonarista nas redes sociais para ganhar notoriedade, como teve o PSL e seu “17”, antigo partido do presidente e o número a que ele ficou associado, em 2018. O vice-presidente do PL, deputado Capitão Augusto (SP), passou a pedir para que todos seus quadros, inclusive vereadores eleitos pela sigla, citem sempre a legenda e o número dela, o 22, em suas postagens nas redes. “Reparei que eles não faziam isso e é algo interessante para todo mundo”, disse Augusto à Coluna. O deputado também tem um plano para ampliar o número de filiados e quer passar de 700 mil para um milhão até o final do março.

VAI BOMBAR. Augusto também está otimista em relação ao aumento da bancada e sonha alto. Para ele, o número de deputados filiados ao PL pode passar dos atuais 42 para 67, incluindo a entrada de nomes do União Brasil, atualmente a maior bancada da Câmara.

PRESSÃO. O Greenpeace Brasil lançou campanha nas redes sociais para pressionar governadores a decretarem emergência climática e a estruturem planos de adaptação e ações de enfrentamento de estragos causados por chuvas, como a situação de Petrópolis.

PRESSÃO 2. De Rodrigo Jesus, porta-voz do Greenpeace Brasil: “A situação de emergência enfrentada por populações de diversos Estados é historicamente noticiada. A intensidade dos eventos extremos já faz parte do nosso tempo presente. Precisamos de medidas estruturais”, disse à Coluna.

DEIXA DISSO. O Palácio do Planalto tenta correr atrás do prejuízo depois de irritar a bancada evangélica ao lavar as mãos na votação na Câmara que liberou os jogos de azar. Deputados e senadores do grupo foram convidados para um café com o presidente no próximo dia 8.

BOA… Para fugir do “juridiquês” comum dos editais públicos e atrair mais inscrições, o governo do Ceará decidiu colocar cores, ilustrações, gráficos e elementos interativos na versão digital de um novo edital sobre iniciativas e projetos culturais no Estado.

…INICIATIVA. O documento é uma parceria do Laboratório de Inovação e Dados (Íris) com a Associação Ceará Design. “É uma tradução do edital original, que se comunica de forma clara e fácil”, disse Luisa Cela, da Secretaria de Cultura do Estado.

CLICK. Anatolyi Tkach, da Embaixada da Ucrânia no Brasil

Encarregado de Negócios da embaixada ucraniana distribuiu à imprensa em Brasília mapa do país incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

UÉ? O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha criticou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, associando-o a Lula (PT) e o pré-candidato a governador Rodrigo Neves (PDT). “Paes quer apoiar Lula e Neves. Ambos estiveram presos”, disse. O próprio Cunha estava na prisão até 2021.

FANTASIA… Cheio de poderes, o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, gostou do apelido de “amortecedor” do governo. Ele também tem feito o papel de crítico de adversários políticos, como Lula.

…DE CARNAVAL. Neste fim de semana, Ciro tentou “amortecer” a postura de Bolsonaro em relação à guerra. “A preocupação com a Ucrânia une toda a humanidade. Mas a politização no Brasil sobre o tema é oportunista”, disse.

ILUSTRAÇÃO. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil

PRONTO, FALEI! Marcelo Calero, deputado federal (Cidadania-RJ)

“O amadorismo e o lunatismo do bolsonarismo não são apenas toscos. Jogam nossa reputação na lama”, sobre Brasil não assinar carta da OEA contra ataques russos.

COLABOROU ELIANE CANTANHÊDE