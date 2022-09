Partido de Bolsonaro tem guerra de versões sobre urnas a três dias da eleição

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não tem escondido de pessoas próximas a insatisfação por ter contratado o Voto Legal, responsável pela análise que questiona a lisura das eleições. A empresa foi admitida a pedido de Jair Bolsonaro em valores que superam R$ 1 milhão. Nesta quarta (28), um documento do instituto com críticas recicladas e, segundo o TSE, falsas provocou uma guerra de versões no partido. Enquanto a bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), recém-chegada na sigla, postou o documento em suas redes, reverberando dúvidas às urnas, o vice-presidente Capitão Augusto (PL-SP), no partido desde antes da chegada de Bolsonaro, disse que “confia plenamente” no processo eleitoral e que a auditoria visa a “contribuir com o TSE”.

BABEL. Nos bastidores, Valdemar tem demonstrado desânimo com o desempenho do presidente nas pesquisas e diz estar preocupado com o controle do partido diante da divisão que se avizinha após a eleição, entre bolsonaristas recém-chegados e os que já estavam na legenda. Na campanha do presidente, há quem considere ruim questionar as urnas perto do pleito, o que mostraria tom derrotista.

SEGURO. Na véspera, na noite de terça (27), Valdemar se encontrou com Alexandre de Moraes, do TSE, e como mostrou a Coluna deixou a mensagem de que as investidas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e a Corte não têm relação com o PL.

NÃO LI. O documento do PL que questiona as urnas foi protocolado há 10 dias no TSE por Carlos Rocha, do Voto Legal. Alguns políticos do partido, questionados nesta quarta, diziam desconhecê-lo ou duvidaram da autenticidade.

