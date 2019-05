Participantes de reunião da Comissão de Energia da Câmara são surpreendidos por culto; veja o vídeo

Os participantes de uma audiência pública sobre gás natural da Comissão de Minas e Energia da Câmara foram surpreendidos na última quarta-feira, 22, por um culto no local onde as sessões costumam acontecer. Veja o vídeo:

Estavam presentes, entre outros, o deputado Marcos Feliciano e a deputada Lauriete, que cantava ao microfone (PL-ES).

Segundo o deputado Silas Câmara (PRB-AM), presidente tanto da comissão quanto da Frente Parlamentar Evangélica, por determinação da Câmara, o culto celebrado todas as quartas-feiras no plenário 6 do Anexo II precisou ser transferido para o 14, onde acontecem as reuniões do colegiado.

A reunião sobre gás natural foi transferida para o plenário ao lado.