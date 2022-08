Parlamentares se mobilizam para minimizar danos a hospitais privados de piso da enfermagem

A sanção presidencial do piso da enfermagem, prevista para hoje, não deve encerrar o assunto. Parlamentares atuam para aprovar propostas que minimizem o impacto do aumento salarial nos hospitais particulares e instituições filantrópicas a fim de evitar demissões em massa. Uma das ideias é incluir a área médica na desoneração da folha de pagamentos.

Ontem, as deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Jandira Feghali (PSOL-RJ) estiveram no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pedindo para ele priorizar matérias que estão na pauta da Casa e que poderiam ajudar. Uma delas é a regularização dos jogos de azar, considerada polêmica.