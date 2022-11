“Parecia clima de base aliada”, diz Janones sobre encontro com Lira

O deputado André Janones (Avante-MG) afirmou que teve esta semana uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) com “clima de base aliada”. Eles se reuniram ontem, antes da sessão solene com o piloto Lewis Hamilton. Outros integrantes do PT também estavam presentes.

O encontro de ontem foi informal, mas nesta terça Janones prepara um jantar com Lira e integrantes do Avante, seu partido. Amanhã, o presidente da Câmara tem reunião com Lula.